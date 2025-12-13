Firenze nascondeva in casa un arsenale di bombe carta e cocaina | arrestato

Nella giornata di ieri, a Firenze, un uomo di 37 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione illegale di esplosivi. Durante una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto un arsenale di bombe carta e sostanze stupefacenti, tra cui cocaina. L'operazione si inserisce in un più ampio intervento di contrasto alla criminalità urbana.

Detenzione illegale di esplosivi. con questa accusa, nel pomeriggio di ieri, venerdì 12 dicembre, gli agenti della squadra mobile della questura di Firenze hanno arrestato un cittadino italiano di 37 anni che in casa aveva diversi congegni esplosivi artigianali. L’uomo è stato inoltre segnalato amministrativamente per il possesso di sostanza stupefacente. I poliziotti della squadra mobile hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’uomo, in via Repubblica di Val d’Ossola, nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze). All’interno del garage è stata rinvenuta una grande scatola di cartone contenente quattro bombe carta di grosse dimensioni, sei palle da mortaio e un candelotto. Lapresse.it Firenze, nascondeva in casa un arsenale di bombe carta e cocaina: arrestato - con questa accusa, nel pomeriggio di ieri, venerdì 12 dicembre, gli agenti della squadra mobile della questura di Firenze ... lapresse.it

