Firenze macabra scoperta in una casa | trovato un cadavere nascosto in un baule

Una scoperta inquietante ha sconvolto la frazione di Sant'Angelo a Lecore, nel comune di Campi Bisenzio, alle porte di Firenze. Un cadavere è stato rinvenuto all’interno di un baule in una casa, suscitando sconcerto e interrogativi tra i residenti e le autorità locali.

Firenze, 13 dic. (Adnkronos) - Una scoperta macabra ha scosso la tranquilla frazione di Sant'Angelo a Lecore, nel comune di Campi Bisenzio, alle porte di Firenze. In un'abitazione di via Ippolito Nievo è stato trovato il cadavere di un uomo di 32 anni, nascosto all'interno di un baule e in avanzato stato di decomposizione. Secondo le prime ricostruzioni, il corpo potrebbe essere rimasto nascosto per circa due anni, ma al momento non ci sono certezze. A dare l'allarme sarebbero stati i vicini, insospettiti da un persistente cattivo odore, che hanno contattato i vigili urbani. La polizia municipale era già intervenuta nel pomeriggio di venerdì 12 dicembre per un primo controllo per una segnalazione riguardante l'anziana madre della vittima, senza però trovare nulla. Iltempo.it Cadavere in un baule trovato in una casa nel Fiorentino - Il corpo di un uomo all'interno di in un baule è stato trovato dai vigili urbani in un'abitazione nella frazione di Sant'Angelo a Lecore, nel ... msn.com

Cadavere trovato in un baule, la macabra scoperta in una casa nel Fiorentino: l'uomo era morto da tempo e viveva con la madre e i fratelli - La madre dell'uomo è stata ritrovata in grave condizioni di salute

MACABRA SCOPERTA A DORSODURO: MORTO IN CASA DA SETTE ANNI

