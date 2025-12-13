Firenze macabra scoperta | cadavere nascosto in un baule in casa anche la madre denutrita

Una tragica scoperta ha sconvolto la frazione di Sant'Angelo a Lecore, nel comune di Campi Bisenzio, vicino a Firenze. Un cadavere nascosto in un baule è stato rinvenuto all'interno di una casa, dove è stata trovata anche la madre in condizioni di grave denutrizione. La vicenda sta attirando l'attenzione delle forze dell'ordine e della comunità locale.

Firenze, 13 dic. (Adnkronos) - Una scoperta macabra ha scosso la tranquilla frazione di Sant'Angelo a Lecore, nel comune di Campi Bisenzio, alle porte di Firenze. In un'abitazione di via Ippolito Nievo è stato trovato il cadavere di un uomo di 32 anni, nascosto all'interno di un baule e in avanzato stato di decomposizione. Secondo le prime ricostruzioni, il corpo potrebbe essere rimasto nascosto per circa due anni, ma al momento non ci sono certezze. A dare l'allarme sarebbero stati i vicini, insospettiti da un persistente cattivo odore, che hanno contattato i vigili urbani. La polizia municipale era già intervenuta nel pomeriggio di venerdì 12 dicembre per un primo controllo per una segnalazione riguardante l'anziana madre della vittima, senza però trovare nulla. Iltempo.it Firenze, macabra scoperta in una casa: trovato un cadavere nascosto in un baule - Una scoperta macabra ha scosso la tranquilla frazione di Sant'Angelo a Lecore, nel comune di Campi Bisenzio, alle porte di Firenze. lagazzettadelmezzogiorno.it

Scoperta misteriosa: cadavere di un uomo in un baule, madre denutrita in casa - Si indaga per chiarire cosa sia successo in un'abitazione in provincia di Firenze: la terribile scoperta durante un'ispezione dei vigili ... notizie.it

Trovato morto in un baule , il 32enne era deceduto da giorni. La madre ricoverata in ospedale

