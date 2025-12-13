Firenze inaugurato Altrocanto in Sant' Ambrogio Gastronomia e convivialità

A Firenze, nel quartiere di Sant'Ambrogio, nasce Altrocanto, uno spazio dedicato alla gastronomia e alla convivialità. Situato negli ex locali del C-Bio in via della Mattonaia, il progetto propone una reinterpretazione moderna dell'eredità culinaria fiorentina, offrendo un luogo di lavoro, incontri, musica e buon cibo per residenti e visitatori.

Firenze, 13 dicembre 2025 – Lavoro, incontri, musica e cibo. Inaugurato oggi a Sant'Ambrogio in via della Mattonaia un nuovo spazio dedicato alla gastronomia e alla convivialità: i locali dell'ex C-Bio ospitano "Altrocanto", un progetto che reinterpreta l'eredità gastronomica fiorentina in chiave contemporanea. Un punto di incontro per residenti, studenti, professionisti e turisti che accoglierà dalla mattina alla sera degustazioni tipiche, cooking class, mostre, presentazioni di libri e soft clubbing con musiche curate e volumi sostenibili. Da stamani, sono tante le iniziative in programma per l'apertura: fino alle 22, sarà possibile partecipare al percorso gastronomico ideato da Federico Giuntini della Fattoria di Selvapiana e Cristiano Savini di Savini Tartufi, ascoltare il djset tutto elettronica, house, brazilian funk e R&B di Moon e visitare la mostra immersiva firmata da MR. Lanazione.it

