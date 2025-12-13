Firenze assegna il premio Gratuità 2025 all’associazione Fionda di Davide di Pistoia, riconoscendo decenni di impegno solidale. Dal 1985, un gruppo di persone, ispirato dall’esperienza di accoglienza di Don Giordano Favillini, sostiene progetti umanitari in diversi paesi del mondo, promuovendo solidarietà e solidarietà internazionale.

Firenze, 13 dicembre 2025 - “Da quasi 40 anni un gruppo di persone nato intorno all’esperienza di accoglienza di Don Giordano Favillini, sostiene progetti in varie parti del mondo: India, Brasile, Albania, Burundi, Eritrea, Uganda e altri paesi in via di sviluppo. Un volontariato semplice che promuove la dignità delle persone in luoghi dove la povertà è estrema, sempre guardando all’educazione come via maestra per lo sviluppo dei talenti che ogni uomo possiede. Un volontariato alla portata di tutti che ha ottenuto grandi risultati in tutti questi anni aiutando centinaia di persone e tante strutture che continuano ad operare nei paesi più poveri del mondo. Lanazione.it

Firenze, il premio Gratuità 2025 all’associazione Fionda di Davide di Pistoia - Paccosi (Voltonet): “Celebriamo chi aiuta gli altri senza chiedere nulla in cambio o riflettori”. lanazione.it