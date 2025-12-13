Il 19 dicembre a Firenze, Toscana Produzione Musica presenta due concerti dedicati alle festività natalizie, unendo diversi stili musicali per celebrare la creatività italiana. L’evento si terrà al Parc – Performing Arts Research Centre nel Parco delle Cascine, offrendo un’occasione unica per ascoltare le note di Morricone e altre suggestioni musicali in un contesto festoso e coinvolgente.

Firenze, 13 dicembre 2025 – Due concerti, due linguaggi e un’unica grande serata dedicata alle feste e alla creatività musicale italiana: è la proposta di Toscana Produzione Musica, Centro di Produzione Musicale riconosciuto dal Ministero della Cultura, in programma venerdì 19 dicembre al Parc – Performing Arts Research Centre nel Parco delle Cascine di Firenze. Un viaggio tra eleganza cameristica, omaggi al grande cinema e atmosfere natalizie, per una serata che intreccia jazz, memoria e celebrazione. L’evento si aprirà alle 19 con il concerto del duo formato dal noto contrabbassista Ferruccio Spinetti e dal pianista Giovanni Ceccarelli, due artisti di straordinario talento che, attraverso la loro profonda empatia musicale e l’abilità di improvvisazione, daranno vita a nuovi arrangiamenti di brani iconici in “ More Morricone”, uno dei progetti più poetici e intensi dedicati alla musica per il cinema del Maestro Ennio Morricone. Lanazione.it

Firenze, concerto di Natale sulle note di Morricone - Il 19 dicembre al Parc risuona “More Morricone”, omaggio al genio di Ferruccio Spinetti e Giovanni Ceccarelli e “The Tentet is Coming to Town” di Nico Gori Swing 10tet ... lanazione.it