Firenze concerto di Natale sulle note di Morricone
Il 19 dicembre a Firenze, Toscana Produzione Musica presenta due concerti dedicati alle festività natalizie, unendo diversi stili musicali per celebrare la creatività italiana. L’evento si terrà al Parc – Performing Arts Research Centre nel Parco delle Cascine, offrendo un’occasione unica per ascoltare le note di Morricone e altre suggestioni musicali in un contesto festoso e coinvolgente.
Firenze, 13 dicembre 2025 – Due concerti, due linguaggi e un’unica grande serata dedicata alle feste e alla creatività musicale italiana: è la proposta di Toscana Produzione Musica, Centro di Produzione Musicale riconosciuto dal Ministero della Cultura, in programma venerdì 19 dicembre al Parc – Performing Arts Research Centre nel Parco delle Cascine di Firenze. Un viaggio tra eleganza cameristica, omaggi al grande cinema e atmosfere natalizie, per una serata che intreccia jazz, memoria e celebrazione. L’evento si aprirà alle 19 con il concerto del duo formato dal noto contrabbassista Ferruccio Spinetti e dal pianista Giovanni Ceccarelli, due artisti di straordinario talento che, attraverso la loro profonda empatia musicale e l’abilità di improvvisazione, daranno vita a nuovi arrangiamenti di brani iconici in “ More Morricone”, uno dei progetti più poetici e intensi dedicati alla musica per il cinema del Maestro Ennio Morricone. Lanazione.it
Firenze, concerto di Natale sulle note di Morricone - Il 19 dicembre al Parc risuona “More Morricone”, omaggio al genio di Ferruccio Spinetti e Giovanni Ceccarelli e “The Tentet is Coming to Town” di Nico Gori Swing 10tet ... lanazione.it
Concerto di Natale del Coro e dell'Orchestra di Unifi a Ss.Annunziata - 'Sotto un cielo di note': questo il titolo del concerto di Natale del Coro e dell'Orchestra dell'Università di Firenze, in programma lunedì 15 dicembre, alle 21, nella Basilica della Santissima Annunz ... ansa.it
?? VORREI VOLER, SIGNOR, QUEL CH’IO NON VOGLIO | Trio Thesan e Flavia Pezzo ?? Lunedì 15 dicembre 2025, ore 18.00 — Galleria dell’Accademia di Firenze, Via Ricasoli 58/60, Firenze Concerto e reading teatrale con il Trio Thesan (Antonella - facebook.com facebook
Firenze, il concerto Natale di Musica apre le celebrazioni in Santo Spirito dlvr.it/TPn47n ? #Firenze x.com
CONCERTO DI NATALE 2018 - Quartiere 5 Firenze