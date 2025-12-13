Firenze blitz ambientalisti a Palazzo Vecchio | restano aloni

A Firenze, attivisti di Ultima Generazione hanno effettuato un blitz a Palazzo Vecchio, evidenziando le conseguenze delle loro azioni. Le incursioni dimostrative hanno provocato aloni e danni permanenti, sollevando preoccupazioni sul possibile impatto a lungo termine e sui costi aggiuntivi per le finanze pubbliche.

Rischio di danni permanenti e ulteriore salasso per le casse pubbliche. È l'effetto delle incursioni dimostrative salva-pianeta degli attivisti di Ultima Generazione. Ricordate due anni fa la corsa sprint di Dario Nardella, testimone del lancio di vernice arancione sulla facciata di Palazzo Vecchio? Non bastò a evitare lo sfregio che ora rischia di essere per sempre. La vernice che Ultima Generazione dice di essere cancellabile, in realtà non lo è. Dopo gli interventi di pulizia sono rimasti degli aloni i cui costi di restauro per riportarla all'origine, stimati in 30mila euro, si sommano a quelli sin qui sostenuti.

