Fiorentina-Verona domenica 14 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 15:00, all'Artemio Franchi di Firenze si affrontano Fiorentina e Verona in una partita cruciale per la classifica. Le due squadre, entrambe in zona retrocessione, cercano punti importanti per migliorare la propria posizione e risollevare il morale in un match ricco di tensione e aspettative.

All’Artemio Franchi tra Fiorentina e Verona va in scena una sfida davvero molto delicata tra le ultime due della classifica. La Viola è nel peggior momento degli ultimi anni e si trova in fondo con soli 6 punti e nessuna vittoria in ben 14 partite di campionato disputate. I toscani hanno cambiato allenatore ma l’arrivo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com Fiorentina-Hellas Verona: diretta live e risultato in tempo reale - Hellas Verona di Domenica 14 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net

Fiorentina-Verona: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche - In questa Serie A 2025/26 Colombo ha arbitrato 4 gare: 1 rigore concesso, 15 ammonizioni, nessuna ... sport.virgilio.it

??Fiorentina-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com facebook

I convocati per Fiorentina-Hellas Verona? x.com

© Infobetting.com - Fiorentina-Verona (domenica 14 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

TRIPLO KEAN e i viola VOLANO in CLASSIFICA: Fiorentina-Hellas Verona 3-1 | DAZN Highlights

Video TRIPLO KEAN e i viola VOLANO in CLASSIFICA: Fiorentina-Hellas Verona 3-1 | DAZN Highlights Video TRIPLO KEAN e i viola VOLANO in CLASSIFICA: Fiorentina-Hellas Verona 3-1 | DAZN Highlights