Fiorentina | Kean e Gudmundsson tandem salva viola Vanoli ci scommette attesa per la sfida col Verona

La Fiorentina si affida a Kean e Gudmundsson per risollevare le sorti della squadra, con Vanoli che punta forte su questo tandem. Dopo la vittoria europea contro la Dinamo Kiev, i viola sono pronti ad affrontare la sfida con il Verona, sperando di consolidare il momento positivo e ritrovare la continuità in campionato.

Firenze, 13 dicembre 2025 – Sprazzi di Moise, di quello vero. Dote benedetta lasciata dalla serata europea, finalmente vincente contro la Dinamo Kiev. Mattoncini, come ama definirli Paolo Vanoli. Certo, per una prova c’è bisogno di qualche indizio in più, ma la speranza di vedere il vero Kean contro il Verona adesso è un po’ più concreta di prima. Fondamentale per le sorti della Fiorentina scacciare via la partita di sabato scorso contro il Sassuolo. Una presenza irrinunciabile. Perché è innegabile che Moise si sia spento dopo il siparietto del rigore, con Mandragora che ha calciato al posto di Gudmundsson. Sport.quotidiano.net Fiorentina: Kean e Gudmundsson tandem salva viola. Vanoli ci scommette, attesa per la sfida col Verona - I due attaccanti, dopo la vittoria in Conference, potrebbero essere decisivi per la missione rinasci ... msn.com

Fiorentina, il rigore “rubato” resta un caso: Kean prova a chiarirsi con Mandragora, l’altolà di Gudmundsson - Dopo il successo della Fiorentina sulla Dinamo Kiev Kean è tornato sulla polemica riguardante il ritore rubato da Mandragora nella contro il Sassuolo. sport.virgilio.it

???? #Kean occasione a gennaio? ?? La crisi della #Fiorentina può accendere un'occasione di mercato: Moise Kean è un attaccante che piace molto alle big di #SerieA Il #Milan dovrebbe cogliere questa opportunità viste le difficoltà in attacco? LEGGI TUTTE - facebook.com facebook

Pagelle #Fiorentina- #DinamoKiev: #Kean e #Gudmundsson decisivi, #Nicolussi timoroso x.com

The Icelandic Proven Talent in Viola | A Chat with Albert Gudmundsson | Serie A 2024/25

