Fine settimana in Capitanata | gli eventi di sabato 13 e domenica 14 dicembre

Questo fine settimana in Capitanata offre un ricco calendario di eventi per tutti i gusti. Tra spettacoli teatrali, incontri con influencer e iniziative culturali, ci sono numerose opportunità di svago e intrattenimento nelle diverse località della regione. Ecco una guida alle principali manifestazioni in programma sabato 13 e domenica 14 dicembre.

Tanti eventi per tutti i gusti in Capitanata in questo weekend. Ecco quali non perdere.Sabato 13 dicembreFoggiaAl Teatro del Fuoco c’è la star dei social Daniele CondottaAl Teatro Regio di Capitanata torna in scena ‘Bisticci & pasticci’ di Fabrizio ErricoAl Teatro della Polvere va in scena ‘Una. Foggiatoday.it Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 13 e domenica 14 dicembre - Fino al 31 dicembre al Castello Ducale di Torremaggiore c’è la mostra ‘Dal Cristo bruciato al Cristo rivelato'. foggiatoday.it

