Finalmente la questione abitazione è ora al centro del dibattito politico Scrive Pedrizzi

La recente approvazione del disegno di legge delega sul Codice dell’edilizia e delle costruzioni ha portato al centro del dibattito politico il tema dell’abitazione. Frutto di mesi di lavoro e consultazioni con gli operatori del settore, questa normativa rappresenta un passo importante per riformare il settore edilizio e affrontare le sfide legate alla casa nel paese.

I principi chiave del disegno di legge delega sul Codice dell’edilizia e delle costruzioni, approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri su proposta del ministero delle Infrastrutture è l’esito di un lavoro portato avanti per parecchi mesi, attraverso anche la consultazione con gli operatori del settore. Il lavoro è soltanto iniziato perché ora resta da affrontare il passaggio parlamentare. I decreti delegati successivamente dovranno fissare una data certa per la conclusione delle attività istruttorie e per l’adozione dei provvedimenti di chiusura delle pratiche di condono relative a quello del 1985, del 1994 e del 2003. Formiche.net

