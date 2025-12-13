Fiducia e credibilità così è cambiata l’Italia Il racconto di Fazzolari ad Atreju

L’Italia sta vivendo un nuovo assetto politico, segnato da un ritorno alla centralità della politica rispetto ai tecnici. Durante Atreju, Fazzolari ha sottolineato come questa svolta abbia rafforzato la fiducia e la credibilità del governo, rappresentando una svolta significativa nel panorama nazionale.

"La grande novità di questo governo è che la politica è tornata al suo posto e al posto dei tecnici, per offrire una doppia immagine, di fiducia e credibilità". Per abitudine non parla molto Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario all'attuazione del programma, ma quando lo fa sceglie concetti dall'elevato peso specifico perché mescolano continenza a futuro, strategie ad azioni specifiche portate avanti dall'esecutivo. Ad Atreju si discute di come è cambiata la percezione dell'Italia nel mondo. Oltre al "Fazzo", intervengono Giancarlo Giorgetti ministro dell'Economia e delle Finanze, Giada Giani, senior economist di Citi per l'Europa, Valbona Zeneli, non-resident senior fellow at the Atlantic Council's Europe Center e membro dell'advisory board di Decode39.