FI il consigliere regionale Angelo Tripodi apre una sede con sportelli di ascolto per le donne

Il consigliere regionale Angelo Tripodi ha inaugurato una nuova sede dedicata al supporto femminile, offrendo tre spazi distinti: un centro di ascolto per donne vittime di violenza, uno sportello di consulenza sull’endometriosi e un servizio dedicato all’inclusività. Un'iniziativa volta a fornire assistenza e sensibilizzazione su temi cruciali per le donne.

Tre spazi in uno: un centro di ascolto per donne vittime di violenza; uno sportello di consulenza sull'endometriosi; uno sull'inclusività. È la nuova sede aperta a Latina dal consigliere regionale di Forza Italia, Angelo Tripodi. All'inaugurazione hanno partecipato esponenti di vertice di Forza.

