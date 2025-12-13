Feste ecco le regole Negozi di vicinato musica e vetro | priorità al decoro

Durante il periodo natalizio, il sindaco Massimo Mezzetti ha emanato tre ordinanze incentrate sulla tutela del decoro urbano, il rispetto del riposo dei residenti nel centro storico e la promozione di un divertimento notturno responsabile. Le norme riguardano negozi di vicinato, musica e gestione del vetro, per garantire un clima festivo sicuro e decoroso per tutta la comunità.

Il sindaco Massimo Mezzetti ha firmato tre ordinanze per il periodo delle festività natalizie con l’obiettivo di tutelare il decoro della città, il riposo dei residenti che vivono nel centro storico e un divertimento notturno rispettoso dei diritti di tutti. Dal 22 dicembre al 6 gennaio le ordinanze impongono la chiusura dei negozi di vicinato alle ore 20 in una vasta area che oltrepassa anche i confini del centro, lo spegnimento delle emissioni sonore per i pubblici esercizi a mezzanotte e il divieto di vendere o portare con sé bevande in contenitori di vetro già dalle 20, anticipando di due ore quanto è già disposto nel regolamento di polizia urbana. Ilrestodelcarlino.it Chiusura dei negozi di vicinato, musica e bevande in vetro: le tre ordinanze del sindaco per le feste di Natale - Il sindaco Massimo Mezzetti ha firmato tre ordinanze per il periodo delle festività natalizie con l’obiettivo di tutelare il decoro della città, il riposo dei residenti che vivono nel centro s ... msn.com

Natale, l'iniziativa che promuove gli acquisti nei negozi sotto casa: «Comprare dal divano fa male perché si sta fermi, meglio le attività di vicinato» - «Io dico sempre che comprare dal divano di casa fa male alla salute, perché sei fermo, impoltronito e non ti muovi. ilgazzettino.it

