Festa finale e inclusiva del progetto Giro | Gioco inclusione rigenerazione opportunità

13 dic 2025

La festa finale del progetto G.i.r.o celebra un percorso di gioco, inclusione, rigenerazione e opportunità. Domenica 14 dicembre alle 10.30 presso la Cittadella universitaria di viale delle Scienze, si conclude un progetto dedicato a promuovere valori di comunità e partecipazione. Un'occasione per condividere successi e riflettere su un percorso di crescita collettiva.

Domenica 14 dicembre, alle ore 10.30 presso la Cittadella universitaria di viale delle Scienze, appuntamento conclusivo con il progetto G.i.r.o. Gioco, inclusione, rigenerazione, opportunità.Il progetto ha visto coinvolti 40 minori dai 6 ai 17 anni, con l'obiettivo di promuovere l'inclusione. Palermotoday.it

