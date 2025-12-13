Festa degli auguri della Cdr Brinda anche il sindaco

Giovedì sera si è svolta la tradizionale festa degli auguri natalizi dell’Atletic Cdr Mutina, ospitata da Bobotti sui viali di Modena. L’evento, aperto dal sindaco Mezzetti, ha riunito atleti, soci e rappresentanti della comunità sportiva locale, celebrando lo spirito di solidarietà e collaborazione tipico del periodo natalizio.

E’ stato il sindaco Mezzetti ad aprire giovedì sera la festa degli auguri di Natale dell’ Atletic Cdr Mutina, che si è svolta da Bobotti sui viali a Modena. "Ero venuto a salutarvi a fine della stagione scorsa – le sue parole – e vedo che state andando ancora bene, ma si può fare sempre ancora meglio. Ovvio che il primo anno di Eccellenza se si sta dentro alle prime dieci, come siete ora, è giù un successo. La nostra gioia come Comune è di avere una terza squadra cittadina che si fa onore". Dopo i saluti del presidente Giovanni Maggi è stato il patron Gian Lauro Morselli a chiudere la serata. "Prima di tutto devo dire grazie alla nostra famiglia degli sponsor – le sue parole – che ci sostengono da sempre. Ilrestodelcarlino.it Festa degli auguri della Cdr. Brinda anche il sindaco - E’ stato il sindaco Mezzetti ad aprire giovedì sera la festa degli auguri di Natale dell’Atletic Cdr Mutina, che ... msn.com

Verduno: alla festa per gli auguri di Natale dell'Alba Bra Women di calcio. Una serata all'insegna dell'amicizia, dei valori dello sport e dello spirito di unione per una società che sta crescendo bene, capace di passare in un anno da due a sei squadre, e che cre - facebook.com facebook

© Ilrestodelcarlino.it - Festa degli auguri della Cdr. Brinda anche il sindaco