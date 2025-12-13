Feroce rapina barista colpita col registratore di cassa | arrestato ragazzo

Una rapina violenta si è verificata giovedì 4 settembre nel Bar Pierrot di Brescia, culminata con l’aggressione alla titolare. Il gesto ha destato grande preoccupazione in città. Poco dopo, le forze dell’ordine hanno arrestato un ragazzo responsabile dell’episodio, che ha colpito la barista con il registratore di cassa durante il colpo.

Aveva destato grande allarme a Brescia la rapina avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì 4 settembre all’interno del Bar Pierrot di via Corfù, episodio culminato con una violenta aggressione alla titolare dell’esercizio.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile della. Bresciatoday.it Chi ha il bottino della rapina all'agenzia indiana di Santa Clara River? Tex n. 782, “Dollari insanguinati”, di Pasquale Ruju e Alfonso Font, adesso in edicola! - facebook.com facebook © Bresciatoday.it - Feroce rapina, barista colpita col registratore di cassa: arrestato ragazzo

San Cesareo. Pestaggio in un locale

Video San Cesareo. Pestaggio in un locale Video San Cesareo. Pestaggio in un locale