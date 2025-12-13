Ferie solidali e opportunità per futuri autisti | il nuovo corso di Start Romagna

Start Romagna inaugura un innovativo corso di ferie solidali, offrendo un'opportunità unica per i futuri autisti di contribuire al welfare comunitario. Un'iniziativa semplice e umana che promuove il dono del tempo, rafforzando il senso di solidarietà tra i dipendenti e sostenendo chi necessita di assistenza.

C’è un modo nuovo, sorprendentemente semplice e umano, con cui Start Romagna ha deciso di parlare di welfare alle dipendenti e ai dipendenti: donare tempo a chi ne ha più bisogno. È questa la novità più curiosa e innovativa del nuovo accordo aziendale, appena entrato in vigore il primo dicembre. Cesenatoday.it

