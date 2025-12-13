Ferguson potrebbe tornare al Brighton il prossimo mese

Ferguson potrebbe tornare al Brighton il prossimo mese, evidenziando un possibile nuovo capitolo nella sua carriera. Nonostante le difficoltà e le poche presenze finora, il suo percorso non può essere definito un fallimento, considerando le sue prestazioni complessive tra Serie A ed Europa League.

Che non stia esattamente rendendo al meglio delle sue potenzialità è un fatto, ma che non vada bollato come bidone dopo 15 presenze complessive tra Serie A ed Europa League è una certezza. L’attaccante irlandese, arrivato a Roma in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni, ha già fatto storcere parecchi nasi. D’altronde la narrazione italica prevede che un 21enne alla prima stagione in un campionato differente abbia a questo punto dell’anno già segnato 20 gol e servito 10 assist. Ma non basta, come scrive la Gazzetta dello Sport, “i l centravanti  ha avuto finora diverse opportunità  da quando è nella Capitale,  per dirla con le parole del tecnico  Gian Piero Gasperini: nella  maggior parte dei casi non ha  convinto appieno dopo un precampionato  promettente”. Ilnapolista.it

