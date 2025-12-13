Ferguson potrebbe tornare al Brighton il prossimo mese
Ferguson potrebbe tornare al Brighton il prossimo mese, evidenziando un possibile nuovo capitolo nella sua carriera. Nonostante le difficoltà e le poche presenze finora, il suo percorso non può essere definito un fallimento, considerando le sue prestazioni complessive tra Serie A ed Europa League.
Che non stia esattamente rendendo al meglio delle sue potenzialità è un fatto, ma che non vada bollato come bidone dopo 15 presenze complessive tra Serie A ed Europa League è una certezza. L’attaccante irlandese, arrivato a Roma in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni, ha già fatto storcere parecchi nasi. D’altronde la narrazione italica prevede che un 21enne alla prima stagione in un campionato differente abbia a questo punto dell’anno già segnato 20 gol e servito 10 assist. Ma non basta, come scrive la Gazzetta dello Sport, “i l centravanti ha avuto finora diverse opportunità da quando è nella Capitale, per dirla con le parole del tecnico Gian Piero Gasperini: nella maggior parte dei casi non ha convinto appieno dopo un precampionato promettente”. Ilnapolista.it
#Hurzeler tecnico del #Brighton in conferenza stampa: “ #Ferguson? Al momento è in prestito, ma lo seguiamo costantemente. Siamo contenti di come ha giocato ieri. Ovviamente monitoriamo la situazione e sicuramente potrebbe essere un'opzione per noi”. x.com
La Roma domina il Celtic e ritrova i gol di Ferguson CORRIERE DELLA SERA La notte di un irlandese in Scozia, col biglietto già prenotato per il ritorno in Inghilterra. Ma chissà quel biglietto che fine farà. Questa notte potrebbe aver cambiato il destino di Evan - facebook.com facebook
