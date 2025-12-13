fentanyl dalla cina agli usa condanna a tredici anni

Giancarlo Miserotti, residente a Piacenza, è stato condannato a tredici anni di reclusione e a una multa di 180mila euro per il suo coinvolgimento nel traffico di fentanyl dalla Cina agli Stati Uniti. La sentenza, pronunciata in primo grado, segna una pesante conseguenza per il suo ruolo nel grave traffico di droga internazionale.

È stato condannato a tredici anni di reclusione e a 180mila euro di multa (in primo grado) il piacentino Giancarlo Miserotti, finito in guai molto seri nel 2023. L’uomo - difeso dagli avvocati Stefano Sarchi e Raffaella Sozzi - processato con rito abbreviato, era accusato di traffico. Ilpiacenza.it

Farmaci: la nuova leva geopolitica della Cina - Negli ultimi anni Pechino è passata dalla produzione principalle di farmaci generici alla scommessa sulla ricerca biomedica avanzata. asianews.it

Cina agli Usa: 'Pronti alla guerra commerciale fino alla fine' - La Cina è pronta a "combattere fino alla fine" in una guerra commerciale con gli Stati Uniti, in merito alla minaccia del presidente americano Donald Trump sulla imposizione ... notizie.tiscali.it

#Cina e #USA rafforzano cooperazione anti- #fentanyl: Pechino aggiorna catalogo precursori chimici e introduce licenze export. FBI annuncia accordo dopo viaggio a Pechino, #Trump riduce dazi al 10% In rassegna: china-files.com/in-cina-e-asia… x.com

Può l’Unione europea (Ue) riprendersi dalle recenti sconfitte e umiliazioni che Stati Uniti e Cina le hanno inflitto in campo economico e commerciale?... - facebook.com facebook