Feltri condannato per le frasi sui musulmani | quando lo scudo della battuta non regge

Vittorio Feltri è stato condannato per alcune dichiarazioni sui musulmani, sollevando nuove polemiche sul limite tra libertà di espressione e discorsi d'odio. Spesso, nel contesto politico italiano, le battute vengono usate come scudo per giustificare affermazioni controverse, ma questa strategia si scontra con la necessità di responsabilità e rispetto.

Ma dai, dicono, «è solo una battuta ». Nella sagra del grottesco che farcisce il dibattito politico italiano la «battuta» viene sempre sfoderata quando bisogna seppellire la responsabilità. È come borotalco: copre, asciuga, promette leggerezza. Solo che poi capita che arrivi in un’ aula di tribunale e cambia consistenza. Diventa oggetto giuridico, danno, misura. E restituisce il reale spessore dei cosiddetti battutisti e dei loro difensori. La cornice è servita: battuta, quindi scherzo, quindi libertà. Daniela Santanchè ha scelto la scorciatoia più comoda: « Vittorio Feltri condannato per una battuta sui musulmani ». Lettera43.it

