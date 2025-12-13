Felix Leu il tatuatore vagabondo | un docufilm racconta la storia di una vita e una famiglia al limite
Un docufilm racconta la vita di Felix Leu, tatuatore ambulante e outsider, esplorando la sua storia personale e il legame con la famiglia. Attraverso immagini e testimonianze, il film svela un mondo di sogni, sfide e libertà, offrendo uno sguardo intimo su un artista che vive ai margini della società.
Milano, 13 dicembre 2025 – Viene in mente, a guardare “Felix – Dare to dream”, la canzone dei Ramones “We’re a happy family”. Bozzetto schizoide di nemmeno tre minuti, racconta la storia di una famigliola strampalata e felice che vive nel Queens buttando giù antipsicotici, mosche e fagioli fritti. Il docufilm firmato da Valerio Bariletti e Morgan Bertacca, coppia di amici-cineasti capace di sguazzare con frutto fra cinema indipendente e pellicole “per tutti”, racconta la storia di un’altra famiglia scombiccherata eppure lieta. Sono i Leu, guidati dal capostipite Felix, svizzero, morto nel 2002, tatuatore vagabondo e artista a tutto tondo, figlio della pittrice e scultrice Eva Aeppli e già assistente (oltre che figliastro), dello scultore Jean Tingueley. Ilgiorno.it
