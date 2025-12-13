Federica Pellegrini secondo bebè in arrivo | il gossip scatena i social

Federica Pellegrini potrebbe essere in attesa del suo secondo bambino, secondo rumors e indiscrezioni che hanno fatto rapidamente il giro dei social. Una recente foto condivisa dall'atleta dal letto dell'ospedale ha alimentato il gossip, suscitando curiosità tra fan e follower.

– Qualche giorno fa, una foto condivisa dal letto dell'ospedale ha gelato il cuore di chi la segue da sempre. Niente medaglie, niente traguardi sportivi: solo una madre, una figlia e la paura più grande. Con parole crude e senza filtri, Federica Pellegrini ha raccontato il ricovero della piccola Matilde all'ospedale Sacro Cuore Don Calabria, dopo l'ennesimo episodio di convulsioni febbrili. Uno spavento che non si attenua con l'abitudine, anzi: «Ogni volta è perdere anni di vita», ha scritto, restituendo tutta la fragilità di quei minuti interminabili in cui la temperatura sale all'improvviso e il corpo di una bambina sembra fermarsi.

Federica Pellegrini in ospedale accanto alla figlia racconta la paura sui social: “Faremo gli accertamenti” - Paura per Federica Pellegrini: Matilde colpita da nuove convulsioni febbrili. corrieredellosport.it

Ancora una volta, una storia che si scrive insieme. Federica Pellegrini torna a essere madrina di GNV e questa volta accompagna il battesimo di GNV Virgo. È sempre un piacere vivere questi momenti insieme, guidati dalla stessa visione. Grazie Federica Pell - facebook.com facebook

"Convulsioni febbrili. Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo. È la terza volta e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi". Federica Pellegrini, mamma di Matilde, racconta le ore difficili che sta passando. #ANSA x.com

