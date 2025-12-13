Federica Pellegrini è incinta l’indiscrezione diventa virale

Un'indiscrezione sta facendo rapidamente il giro del web: secondo Gabriele Parpiglia, Federica Pellegrini sarebbe incinta. La notizia, ancora non confermata ufficialmente, sta suscitando grande attenzione tra i fan e i media, alimentando curiosità e speculation sulla possibile lieta novità nella vita della celebre nuotatrice.

Secondo quanto scrive il sempre informato Gabriele Parpiglia, Federica Pellegrini sarebbe di nuovo incinta. A quasi tre anni dalla nascita di Matilde, aspetterebbe il secondogenito dal marito Matteo Giunta. Federica Pellegrini, sempre estremamente riservata quando si tratta della sua vita familiare, sarebbe infatti già al quinto mese. Un dettaglio che, se confermato, darebbe alla notizia un twist in più, perché significherebbe che la campionessa è riuscita a vivere questi mesi lontano dai riflettori, senza che l’attenzione mediatica si accendesse prima del tempo. A rendere credibili le indiscrezioni sarebbe anche un elemento più volte sottolineato dalle fonti: la sua forma fisica. Metropolitanmagazine.it “Federica Pellegrini è incinta”, il gossip scatena i social - Secondo indiscrezioni, Federica Pellegrini aspetterebbe il secondo figlio da Matteo Giunta: gravidanza già avanzata, Natale speciale per la famiglia ... corrieredellosport.it

"Federica Pellegrini è incinta". L'indiscrezione clamorosa - Il 27 agosto 2022 Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno coronato il loro sogno d’amore con un matrimonio spettacolare a Venezia. today.it

