Federica Pellegrini è incinta L' indiscrezione clamorosa

Federica Pellegrini, famosa nuotatrice italiana, è al centro di un'indiscrezione che sta facendo il giro del web. Dopo la nascita della figlia Matilde il 3 gennaio 2024, si vocifera che la campionessa possa essere in attesa di una seconda bambina, alimentando l'entusiasmo dei suoi fan e le speculazioni sui suoi progetti futuri.

Il 3 gennaio 2024, alle prime ore del mattino, era nata Matilde. E ora, la meravigliosa bimba, potrebbe avere una sorellina. O almeno questo è ciò che riporta Gabriele Parpiglia, il giornalista che - nella newsletter di oggi 13 dicembre - parla di un gossip clamoroso che riguarda Federica. Today.it “Federica Pellegrini è incinta”, il gossip scatena i social - Secondo indiscrezioni, Federica Pellegrini aspetterebbe il secondo figlio da Matteo Giunta: gravidanza già avanzata, Natale speciale per la famiglia ... corrieredellosport.it

Federica Pellegrini incinta del secondo figlio, la risposta che spiazza di Matteo Giunta e la dura replica agli hater - Federica Pellegrini e Matteo Giunta, coppia nel lavoro e nella vita, con un divertente video hanno annunciato la nascita della loro nuova creatura. corrieredellosport.it

Ancora una volta, una storia che si scrive insieme. Federica Pellegrini torna a essere madrina di GNV e questa volta accompagna il battesimo di GNV Virgo. È sempre un piacere vivere questi momenti insieme, guidati dalla stessa visione. Grazie Federica Pell - facebook.com facebook

"Convulsioni febbrili. Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo. È la terza volta e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi". Federica Pellegrini, mamma di Matilde, racconta le ore difficili che sta passando. #ANSA x.com

