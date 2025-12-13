Fece vedere un video hot agli studenti | può tornare a scuola ma non come docente Le sarà corrisposta una somma di 40mila euro ecco perché

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una docente coinvolta nel 2023 per aver mostrato un video inappropriato in classe può tornare a lavorare, seppur non come insegnante. Il tribunale civile di Modena ha disposto il suo reintegro e il pagamento di 40mila euro di arretrati, riaccendendo le discussioni sulla responsabilità e le conseguenze di comportamenti inadeguati nel contesto scolastico.

La vicenda della docente che nel 2023 mostrò in classe un video a contenuto non consono in cui compariva insieme al proprio compagno torna al centro dell’attenzione dopo la decisione del tribunale civile di Modena che ha disposto il suo reintegro e il pagamento degli stipendi arretrati.  L'articolo . Orizzontescuola.it

Immagine generica

Delilah - Mek big mon bawl (Official Video)

Video Delilah - Mek big mon bawl (Official Video)