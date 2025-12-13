FC 26 SBC | Oleksandr Zinchenko Indistruttibili 87 OVR – Terzino Invertito Perfetto!

È disponibile la SBC FC 26 per ottenere Oleksandr Zinchenko Indistruttibili (87 OVR), un giocatore versatile perfetto come terzino invertito o centrocampista difensivo. Questa carta riflette le sue qualità reali, offrendo un'opportunità unica di aggiungere un elemento di solidità e flessibilità alla propria squadra.

È disponibile la SBC per sbloccare Oleksandr Zinchenko Indistruttibili (87 OVR), un oggetto giocatore estremamente versatile, ideale sia come terzino sinistro (LB) che come centrocampista difensivo (CDM), in linea con la sua reale versatilità in campo. Durata: 7 giorni (scadenza in 6 giorni e 23 ore).. Ripetibile: No.. Premio: 1x Indistruttibili Oleksandr Zinchenko 87 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Focus Meta & Versatilità). Rating Ruoli Piede DeboleAbilità PlayStyle++ (Attivo) Statistiche Chiave 87 OVR LB, CDM 4 3 Falso difensore, Tornante invertito, Regista arretrato PAS 87, DIF 85, DRI 86, VEL 88 La Sfida da Completare. Imiglioridififa.com

