FC 26 OBIETTIVO LIVE | Indistruttibile | Rush flash – David 85 OVR e Consumabili EVO!

ATTENZIONE: Obiettivo a tempo limitato! È disponibile l’obiettivo “Indistruttibile: Rush flash”, che ti permette di sbloccare l’attaccante nigeriano Promise David (85 OVR) e due preziosi consumabili Evoluzione (EVO) partecipando al nuovo evento Rush. Durata: 3 giorni.. Modalità: Esclusivamente nell’evento Rush flash “Indistruttibile”.. Premio di Gruppo: 1x Indistruttibili Promise David 85 OVR (Non scambiabile) + 1x Consumabile EVO.. Caratteristiche Principali di Promise David. Promise David (85 OVR) è un attaccante che si distingue per la forza fisica e l’abilità sotto porta. Rating Ruoli Piede DeboleAbilità Statistiche Chiave Focus 85 OVR ST 4 3 FIS 93, TIR 88, VEL 85 Centravanti Fisico Le 4 Sfide da Completare. Imiglioridififa.com FC 26 ATTENZIONE ALLE DATE! Obiettivi Live: FC Pro Open December Cup – Preparazione e Competizione - Sono disponibili due obiettivi Live collegati al circuito competitivo FC Pro Open, focalizzati sulla Coppa Dicembre. imiglioridififa.com

