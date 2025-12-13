Fatto a Napoli premio della Camera di Commercio a imprese eccellenti e professionisti meritevoli

La Camera di Commercio di Napoli ha conferito il premio “Fatto a Napoli” a imprese e professionisti meritevoli del territorio. L’evento, svoltosi nel Salone delle Grida di piazza Bovio, riconosce l’eccellenza e il contributo delle realtà locali, rafforzando il ruolo di Napoli come centro di innovazione e sviluppo economico.

La Camera di Commercio di Napoli, presieduta da Ciro Fiola, premia le imprese eccellenti del territorio con l’iniziativa “Fatto a Napoli” che si è tenuta nel Salone delle Grida della sede dell’Ente, in piazza Bovio. Tra le aziende che hanno ricevuto il riconoscimento, nel corso della serata presentata da Veronica Maya: Paolo Scudieri (Gruppo Adler), . 2anews.it “Fatto a Napoli”, premio della Camera di Commercio a imprese eccellenti e professionisti meritevoli - La Camera di Commercio di Napoli, presieduta da Ciro Fiola, premia le imprese eccellenti del territorio con l'iniziativa "Fatto a Napoli" che si è tenuta nel ... napolivillage.com

La camera di commercio di Napoli premia le imprese eccellenti - La Camera di Commercio di Napoli, presieduta da Ciro Fiola, ha premiato le imprese eccellenti del territorio con l'iniziativa "Fatto a Napoli" che si è tenuta nella sede dell'Ente, in piazza Bovio. rainews.it

Napoli lancia la sfida contro i tumori cerebrali grazie al Premio Carla Russo - facebook.com facebook

© 2anews.it - “Fatto a Napoli”, premio della Camera di Commercio a imprese eccellenti e professionisti meritevoli