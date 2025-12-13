Fatto a Napoli la Camera di Commercio premia le imprese eccellenti

La Camera di Commercio di Napoli ha celebrato le imprese eccellenti del territorio attraverso l’iniziativa “Fatto a Napoli”. L’evento, tenutosi nel Salone delle Grida in piazza Bovio, ha riconosciuto il valore e la qualità delle aziende che contribuiscono allo sviluppo economico locale. Presieduta da Ciro Fiola, l’iniziativa valorizza il talento e l’impegno delle imprese napoletane.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Camera di Commercio di Napoli, presieduta da Ciro Fiola, premia le imprese eccellenti del territorio con l’iniziativa “Fatto a Napoli” che si è tenuta nel Salone delle Grida della sede dell’Ente, in piazza Bovio. Tra le aziende che hanno ricevuto il riconoscimento, nel corso della serata: Paolo Scudieri (Gruppo Adler), Maurizio Marinella (E. Marinella), Ugo Cilento (M. Cilento & F.llo dal 1780), Giovanna Paone (Kiton), che ha ricevuto il riconoscimento dalle mani del sindaco, Gaetano Manfredi, intervenuto all’iniziativa. Premi speciali a: Vincenzo Di Vincenzo (Direttore Il Mattino); Alfredo Bucciero (Primario Neurochirurgia Pineta Grande); Giuseppe Fiorentino (Direttore Fisiopatologia e Riabilitazione Respiratoria A. Anteprima24.it Napoli, il Villaggio di Babbo Natale in piazza del Plebiscito conquista i più piccoli - Cinque grandi tensostrutture trasformano piazza del Plebiscito in un percorso immersivo lungo 2100 metri quadri: è il Villaggio di Babbo Natale ... pupia.tv

Premio Fatto a Napoli, consegnati 1500 riconoscimenti dalla Camera di Commercio

