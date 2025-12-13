Fashion Business Management creatività sostenibilità e strategia riscrivono le competenze manageriali

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel contesto odierno della moda, gestire un brand richiede competenze che uniscono creatività, sostenibilità e strategia. Le sfide sono aumentate, coinvolgendo filiere globali, consumatori consapevoli e un mercato orientato anche alla responsabilità ambientale e sociale. Questo articolo esplora come le competenze manageriali si evolvono per rispondere alle nuove esigenze del settore moda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Gestire un brand moda, nel mercato attuale, non vuol dire più solo comprendere le dinamiche del prodotto o prevedere l’evoluzione dei trend, quanto orchestrare processi complessi, connessi a filiere globali, a consumatori sempre più informati e a un mercato che misura il valore, non solo in termini di performance economica, ma anche di responsabilità ambientale e sociale. La moda è ormai definita dalle fonti più autorevoli come un vero e proprio ecosistema, in cui stile, strategia e innovazione devono convivere.  D’altra parte, è anche un settore che oggi viene interrogato come mai prima sul suo impatto ambientale, in tutte le sue fasi, produzione, approvvigionamento, materiali, logistica, retail. Dayitalianews.com

fashion business management creativit224 sostenibilit224 e strategia riscrivono le competenze manageriali

© Dayitalianews.com - Fashion Business Management, creatività, sostenibilità e strategia riscrivono le competenze manageriali