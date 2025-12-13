Fashion Business Management creatività sostenibilità e strategia riscrivono le competenze manageriali

Nel contesto odierno della moda, gestire un brand richiede competenze che uniscono creatività, sostenibilità e strategia. Le sfide sono aumentate, coinvolgendo filiere globali, consumatori consapevoli e un mercato orientato anche alla responsabilità ambientale e sociale. Questo articolo esplora come le competenze manageriali si evolvono per rispondere alle nuove esigenze del settore moda.

Gestire un brand moda, nel mercato attuale, non vuol dire più solo comprendere le dinamiche del prodotto o prevedere l'evoluzione dei trend, quanto orchestrare processi complessi, connessi a filiere globali, a consumatori sempre più informati e a un mercato che misura il valore, non solo in termini di performance economica, ma anche di responsabilità ambientale e sociale. La moda è ormai definita dalle fonti più autorevoli come un vero e proprio ecosistema, in cui stile, strategia e innovazione devono convivere. D'altra parte, è anche un settore che oggi viene interrogato come mai prima sul suo impatto ambientale, in tutte le sue fasi, produzione, approvvigionamento, materiali, logistica, retail. Luana Alonzi Il fashion design ha una fortissima componente artigianale, non soltanto perché è negli atelier che prendono corpo linee, abbinamenti di tessuti e forme, ma anche perché è nei laboratori che nasce ed evolve, da sempre, il pensiero della moda.