Fari puntati sul bilancio comunale la Corte dei Conti | Ci sono errori E ' bacchetta' l' ex sindaco
La Corte dei Conti ha segnalato errori nel bilancio comunale, imponendo ai commissari straordinari di effettuare correttivi entro 60 giorni. La situazione si complica con l’intervento dell’ex sindaco, aprendo un nuovo fronte di tensione e responsabilità amministrative per la gestione finanziaria del Comune.
Un nuovo e delicato fronte si apre per i commissari straordinari alla guida del Comune. La Corte dei conti – sezione regionale di controllo per la Campania ha infatti ordinato all’amministrazione di intervenire entro 60 giorni con una serie di correzioni sul bilancio, con specifico riferimento al. Casertanews.it
