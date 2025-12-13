Un grave incidente si è verificato a Firenze, coinvolgendo una famiglia travolta da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'impatto, violentissimo, ha attirato l'attenzione dei residenti, alcuni dei quali sono intervenuti per prestare soccorso. Una bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico Meyer per le cure necessarie.

Firenze, 12 dicembre 2025 – Uno schianto fortissimo, tanto che diversi residenti sono scesi in strada per capire cosa fosse accaduto e dare aiuto. Non sono ancora chiari i contorni del brutto incidente avvenuto in via San Donato nella serata di oggi, 12 dicembre. Di sicuro c’è che tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Tra queste ci sarebbe anche una minorenne, trasferita in ambulanza all’ospedale pediatrico Meyer per accertamenti, e il padre, anche lui trasportato in ospedale con l’ambulanza. In ospedale anche un altro uomo, il presunto investitore. Cos’è accaduto . Lanazione.it

Famiglia travolta sulle strisce a Firenze, bimba trasportata al Meyer - Il grido dei residenti: “Questa strada deve essere più sicura, servono dossi e illuminazione” ... lanazione.it