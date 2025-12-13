Famiglia nel bosco verso l' udienza chiave L' attesa di Nathan | Sono fiducioso
Martedì 16 dicembre si terrà l'udienza della Corte d'Appello riguardo al caso dei tre fratellini del bosco di Palmoli, allontanati dai genitori Nathan e Catherine Travallion. Un momento cruciale nel procedimento legale che potrebbe riaprire le speranze della famiglia e ridefinire il loro futuro. Nathan si mostra fiducioso in vista dell'udienza.
Si svolgerà martedì 16 dicembre l'udienza davanti alla Corte d'Appello contro la decisione del tribunale de L'Aquila di allontanare i tre fratellini del bosco di Palmoli (Chieti) dai genitori, Nathan e Catherine Travallion. Una attesa fatta di speranza quella della coppia anglo australiana che, come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, desidera fortemente riunire la famiglia sotto lo stesso tetto per Natale. " Sono molto più fiducioso " ha detto il papà dei bimbi a seguito dell'ultimo incontro con i rappresentati dell'ambasciata australiana e gli assistenti sociali.
