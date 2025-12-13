Famiglia nel bosco parlano i bambini | A scuola non vado studio a casa e mi piace così

In un contesto insolito, alcuni bambini condividono le loro esperienze di vita e studio nel bosco, preferendo l'ambiente domestico rispetto alla scuola tradizionale. Tra riscaldamenti a legna e atmosfere accoglienti, queste testimonianze offrono uno sguardo su un modo di vivere alternativo, lontano dagli schemi convenzionali e incentrato su un rapporto diretto con la natura.

"A scuola non vado, studio a casa. A me piace così, non mi piacerebbe andare in una scuola con altri bambini e poi abbiamo delle stufe a legno e la casa è sempre molto calda. C’è tutto, la luce e l’acqua calda". Sono le parole, riportate nero su bianco, della più grande dei 3 bambini allontanati dai genitori il 20 novembre scorso dalla casa nel bosco di Palmoli, Chieti. Nell’aula del tribunale per i minorenni de L'Aquila, davanti ai giudici ci sono i 3 fratelli. Non sono soli, c'è anche la madre accanto a loro che fa da traduttrice. "Vogliamo tornare a casa", chiedono i piccoli. Eppure secondo i tutori legali dei minori, i bimbi vivono in una situazione di disagio abitativo e soprattutto non sanno né leggere né scrivere. Tgcom24.mediaset.it

