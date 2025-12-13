famiglia nel bosco parla la tutrice dei minori

La tutrice dei minori commenta la delicata situazione della famiglia nel bosco, in attesa dell’udienza alla Corte d’appello dell’Aquila. Si discute del ricorso contro l’allontanamento dei figli, evidenziando le tensioni e le delicate questioni legali e familiari coinvolte in questa vicenda.

Famiglia nel bosco, parla la tutrice dei bimbi in attesa dell'imminente udienza alla Corte d'appello dell'Aquila per decidere sul ricorso contro l'allontanamento dei figli. Era il 20 novembre scorso quando la famiglia è stata divisa. I tre bambini della coppia sono stati trasferiti in una struttura di Vasto con la madre, mentre Nathan Trevallion, padre dei tre minori, oggi si dice molto più fiducioso, soprattutto dopo l'incontro di martedì scorso nella casa famiglia di Vasto con i rappresentanti dell'ambasciata australiana e gli assistenti sociali, in attesa dell'udienza alla Corte d'appello dell'Aquila dopo il ricorso contro l'allontanamento dei figli.

