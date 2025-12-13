Famiglia nel bosco la tutrice | I bimbi non sanno leggere cosa scrive la più grande

Una famiglia nel bosco di Palmoli (Chieti) al centro dell'attenzione, dopo un incontro con diplomatici dell'ambasciata australiana e assistenti sociali. Nathan Trevallion, padre dei bambini, si mostra più fiducioso e sereno, mentre emergono preoccupazioni sulla capacità di lettura dei figli, in particolare sulla scrittura della più grande.

Nathan Trevallion, il padre della "famiglia nel bosco" di Palmoli (Chieti), appare «molto più fiducioso» e sereno dopo l'incontro di martedì nella casa famiglia di Vasto con diplomatici dell'ambasciata australiana e assistenti sociali. Le sue parole, confidate ad amici, riguardano l'imminente udienza del 16 dicembre alla Corte d'Appello dell'Aquila, che deciderà sul ricorso contro l'allontanamento dei tre figli disposto il 20 novembre dal Tribunale per i minorenni.Conferma la sua ottimismo Armando Carusi, l'imprenditore che ha offerto gratuitamente per tre mesi il Bed-and-Breakfast "nonna Gemma" come alloggio temporaneo in attesa della ristrutturazione del casolare nel bosco. Liberoquotidiano.it

