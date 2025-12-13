Famiglia nel bosco i genitori cedono su vaccini e maestra a casa La tutrice dei bambini | Stanno imparando solo ora l’alfabeto e socializzano

Una famiglia nel bosco di Palmoli, in Abruzzo, sta affrontando una controversia legale riguardante l’educazione dei propri figli. I genitori hanno deciso di rinunciare a vaccini e alla scuola tradizionale, optando per un percorso di istruzione a casa. La tutrice dei bambini sottolinea che stanno imparando l’alfabeto e socializzando, ma alcune delle loro motivazioni rischiano di essere messe in discussione.

Uno dei tasselli su cui la famiglia nel bosco di Palmoli, in Abruzzo, ha costruito la sua causa per riavere i figli potrebbe venire meno. Se il diritto all’istruzione parentale è riconosciuto dalla legge italiana, deve però essere un’attività di insegnamento tutta domestica che proceda pressoché in parallelo con la scuola regolare e che consenta ai bambini di non rimanere indietro. E da quanto dice la tutrice dei minori, Maria Luisa Palladino, non sembra essere così per i tre figli della coppia Trevallion-Birmingham, una bambina di otto anni e due gemelli di sei. « Non sanno leggere, stanno imparando ora l’alfabeto », ha detto. Open.online Famiglia nel bosco, i genitori cedono su tutto pur di riavere i figli: accettano vaccini e insegnante a casa - I genitori della famiglia nel bosco dicono sì ai vaccini e alle lezioni a domicilio con una insegnante per riavere i figli ... virgilio.it

