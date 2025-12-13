Famiglia nel bosco i bambini non sanno leggere | parla la tutrice

L'articolo analizza la situazione dei tre bambini della famiglia nel bosco, evidenziando le difficoltà nel loro percorso educativo. La tutrice, Maria Luisa Palladino, fornisce dettagli sul loro stato attuale e sulle sfide affrontate, offrendo un quadro completo della vicenda e delle questioni legate all'educazione e al benessere dei minori.

(Adnkronos) – I bambini della famiglia nel bosco "non sanno leggere". E' la tutrice dei minori, Maria Luisa Palladino, a fare il punto sul percorso educativo dei 3 bambini, figli di Nathan e Catherine Trevallion. Il padre è rimasto da solo nel casolare nel bosco di Palmoli, in Abruzzo. I bambini – una bambina di .

