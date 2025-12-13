Fallimento Gesema assolti l' ex sindaco Giovanni Romano e gli altri sei imputati

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha assolto l'ex sindaco di Mercato San Severino, Giovanni Romano, e altri sei imputati nel procedimento riguardante il fallimento di Ge.se.ma. La decisione è stata presa dal Gup Carlo Bisceglia, che ha accolto la richiesta di giudizio con rito abbreviato, dichiarando che il fatto non sussiste.

Il Gup del Tribunale di Nocera Inferiore, Carlo Bisceglia, accogliendo la richiesta di essere giudicato con rito abbreviato, ha assolto con la formula "perché il fatto non sussiste" l'e sindaco di Mercato San Severino Giovanni Romano insieme gli altri sei imputati nel procedimento relativo al.