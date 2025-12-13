’Faith Choir’ vent’anni di musica gospel

Il ‘Faith Choir’ celebra vent’anni di musica gospel, un percorso ricco di emozioni e spiritualità. La loro esibizione rappresenta un’espressione profonda di fede e credenza, rendendo ogni performance un momento di connessione e testimonianza. In questi vent’anni, il coro ha saputo trasmettere con passione e dedizione il messaggio di speranza e spiritualità attraverso il canto gospel.

"Faith significa fede. Ogni volta che cantiamo manifestiamo ciò in cui crediamo, la spiritualità è un elemento che contraddistingue il modo in cui interpretiamo la musica Gospel. Le parole che cantiamo sono importanti, ecco perché durante i nostri concerti spesso ne spieghiamo il significato". Il Faith Gospel Choir di Carpi ha festeggiato quest'anno un importante traguardo: i 20 anni dalla sua fondazione. Come spiega il presidente del coro, Nilo Pacenza, "il Faith Gospel Choir è nato nel settembre del 2005 in seguito ad un seminario con il maestro afroamericano Nehemiah Hunter Brown, frequentato a Carpi nel giugno dello stesso anno.