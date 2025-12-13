Faceva prostituire la convivente fragile | arrestato 57enne partecipava anche agli incontri

Un uomo di 57 anni è stato arrestato con l'accusa di aver fatto prostituire la propria convivente, una donna psicologicamente fragile. L'indagine ha rvelato la sua partecipazione attiva negli incontri, evidenziando un comportamento criminale e denigratorio nei confronti della donna.

Faceva prostituire la propria convivente, psicologicamente fragile, partecipando anche lui agli incontri. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Termini l’hanno arrestato eseguendo un’ordinanza del gip. L'uomo, 57 anni, è accusato di favorire e sfruttare la prostituzione. Le indagini sono partite dalla denuncia di un cittadino che aveva notato un viavai di uomini nei pressi dell’abitazione. Feedpress.me Faceva prostituire la convivente fragile: arrestato 57enne, partecipava anche agli incontri - L'uomo organizzava incontri attraverso annunci online, fornendo dettagli sulle prestazioni: costi fino a 100 euro ... gazzettadelsud.it

