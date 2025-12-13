Fabregas racconta cos'è successo con il Ct del Senegal per Diao | Una conversazione non piacevole
Cesc Fabregas svela i dettagli di un episodio difficile avvenuto con il CT del Senegal riguardo alla convocazione di Diao in Coppa d'Africa. L'ex calciatore britannico descrive la conversazione come poco piacevole, offrendo una prospettiva sulla dinamica tra club e nazionale in contesti di alta competizione.
