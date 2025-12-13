Fabregas Inter l’analisi dopo il ko del Como | Squadra al top colpa mia Sul match con il Liverpool…

Dopo la sconfitta contro l’Inter, il tecnico del Como, Fabregas, analizza la partita evidenziando i punti di forza della squadra e assumendosi le responsabilità. Nel suo intervento, l’allenatore si concentra anche sul match con il Liverpool e dedica parole di elogio a Chivu, mantenendo un atteggiamento autocritico e costruttivo.

Inter News 24 Fabregas Inter, il tecnico del Como torna sulla sconfitta con i nerazzurri e difende il proprio progetto: autocritica sulla gara ed elogi a Chivu. Intervenuto in conferenza stampa, Cesc Fabregas, allenatore del Como ed ex centrocampista di livello internazionale, è tornato a parlare della sconfitta rimediata contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato. Un ko che, secondo il tecnico spagnolo, lascia comunque insegnamenti importanti per il percorso di crescita della sua squadra, ancora in piena fase di costruzione. ANALISI DEL MATCH – «Cos’ha lasciato? Tanto. Spesso si analizza anche troppo ed è tutta colpa mia. Internews24.com Ora l’Inter conquista Fabregas: che lodi ai nerazzurri di Chivu, poi la replica stizzita a Hernanes - Fabregas stregato dall'Inter di Chivu la paragona a una corazzata del passato, il tutto dopo essere stato protagonista di un diverbio con Hernanes a Dazn ... sport.virgilio.it

