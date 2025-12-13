F1 Verstappen attacca la Ferrari | scoppia la polemica
Max Verstappen critica duramente la Ferrari, scatenando una polemica nel mondo della Formula 1. Il campione olandese si esprime con toni forti nei confronti del team di Maranello, alimentando discussioni e confronti tra le due squadre. La vicenda apre nuovi scenari nel campionato, con tensioni e punti di vista contrastanti tra i protagonisti della stagione.
Max Verstappen provoca la Ferrari: il campione olandese ci va giù pesanti nei confronti del team di Maranello. Max Verstappen ha perso il Mondiale di Formula 1 per due punti, nonostante il successo nell’ultimo appuntamento di Abu Dhabi. A laurearsi campione è stato Lando Norris, con la McLaren, grazie al terzo posto nella gara conclusiva. L’olandese ha comunque scelto di intervenire davanti alla squadra Red Bull a Milton Keynes, sottolineando il valore del lavoro svolto nella seconda metà di stagione. Il quattro volte campione di F1 ha rimarcato i progressi del team e la capacità di reagire quando la classifica sembrava ormai compromessa. Sportface.it
Verstappen scatenato, attacca la Ferrari e che sgarbo a Norris e al presidente Ben Sulayem ma è bufera: gaffe FIA - Verstappen non sarà al Gala di fine stagione FIA a causa di un'influenza ma molti credono abbia dato buca dopo peraltro una frecciata alla Ferrari. sport.virgilio.it
Verstappen umilia la Ferrari nel discorso alla Red Bull dopo il mondiale perso: “Mekies, tu lo sai” - Max Verstappen perde il Mondiale della Formula 1 2025 per due punti ad Abu Dhabi ma, nel discorso alla Red Bull a Milton Keynes, rivendica la rimonta tecnica ... fanpage.it
#Verstappen attacca il mondiale, #Norris deve difendersi sperando in un aiuto di #Piastri, #Ferrari tenuta a galla da #Leclerc I punti chiave del sabato di #AbuDhabi #F1 #AbuDhabiGP - facebook.com facebook
I guess Verstappen is joining Ferrari...