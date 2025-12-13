F1 Prost elogia Verstappen | messaggio da brividi per il campione olandese

Alain Prost esprime parole di grande apprezzamento per Max Verstappen, sottolineando il suo talento e la sua determinazione. L’ex campione si rivolge al pilota olandese con un messaggio che trasmette stima e ammirazione, riconoscendo le sue abilità e il suo ruolo di protagonista nel mondo della Formula 1.

Alain Prost spende parole al miele per Max Verstappen: l’ex pilota manda un messaggio da brividi al campione olandese. Nei giorni successivi al Gran Premio di Abu Dhabi, Prost ha ripercorso il campionato 2025 soffermandosi sul trionfo di Lando Norris, diventato campione del mondo con la McLaren. Allo stesso tempo ha ribadito la sua idea su Max Verstappen, spiegando che, per rendimento e impatto, considera ancora il pilota della Red Bull un punto di riferimento nel paddock. Prost esalta Verstappen: che messaggio dell’ex pilota. Parlando della stagione, Prost ha ricordato il percorso che ha portato Norris al titolo al termine dell’ultima gara. Sportface.it

F1 | Prost sulla stagione: “Verstappen eccezionale, bello vedere Ferrari e McLaren e Ferrari in lotta” - F1 Prost – Intercettato da Sky Sport poco prima della partenza dell’ultimo Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Alain Prost ha espresso il proprio punto di ... msn.com

Timo Glock: “Ringrazio Verstappen, Norris…” - Tuttavia, ha mostrato molto rispetto per Lando Norris, e su come ha affrontato il campionato. f1world.it