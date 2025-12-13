Export in volo investimenti e consumi al palo Il dilemma dell’economia cinese

L’economia cinese si trova di fronte a un paradosso: da un lato, un surplus commerciale superiore a mille miliardi di dollari, dall’altro, segnali di rallentamento nei consumi e negli investimenti interni. Questo dualismo solleva interrogativi sulle future traiettorie di sviluppo del Paese, evidenziando le sfide di un modello economico in fase di evoluzione.

Oltre mille miliardi di dollari di surplus commerciale da un lato, un'economia che sul fronte interno va col freno a mano tirato dall'altro. Sono questi i due volti e i simboli del dilemma dell' economia cinese, che si trova di fronte alla prospettiva di dover governare un contesto di grande esuberanza sui mercati globali mentre quello nazionale conosce il sedimentarsi di annose problematiche. Il dilemma della Cina. L'industria manifatturiera corre con forza, si consolida e conquista nuovi mercati ad alto valore aggiunto, segno che il Dragone è sempre più vitale in materia di competitività. Al contempo, però, le contraddizioni di decenni di sviluppo accelerato della Repubblica Popolare sono come molti nodi prossimi a venire al pettine.

