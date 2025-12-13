Exor | Respinta all’unanimità la proposta di acquisto della Juventus di Tether

Exor ha annunciato la decisione unanime di respingere l’offerta di acquisto della Juventus da parte di Tether. In un video sul sito ufficiale del club, John Elkann ha illustrato le ragioni che hanno portato alla scelta, confermando l’impegno della holding nel mantenere la proprietà e la gestione attuali del club.

Dopo il comunicato di Exor con cui la holding proprietaria della Juventus ha annunciato di aver rifiutato l'offerta di Tether, John Elkann ha spiegato in un video pubblicato sul sito ufficiale del club i motivi che hanno portato a questa decisione. John Elkann parla in un video: "La Juventus non è in vendita". "La Juventus fa parte della mia famiglia da 102 anni, fa parte nel vero senso della parola – sottolinea il presidente di Exor, nipote dell'avvocato Giovanni Agnelli – perché nel corso di un secolo quattro generazioni l'hanno ingrandita, resa forte, accudita nei momenti difficili e festeggiata nei tanti momenti felici.

