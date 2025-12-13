Exor respinge l' offerta di Tether per la Juve

Exor ha ufficialmente rifiutato l'offerta di Tether per l'acquisto di una partecipazione di controllo nella Juventus. La decisione è stata presa all'unanimità dal consiglio di amministrazione, che ha comunicato la propria posizione tramite una nota ufficiale.

AGI - Il consiglio di amministrazione di Exor, in una nota, "respinge all'unanimità la proposta di Tether relativa all'acquisizione di una partecipazione di controllo in Juventus Exor N.V.". Exor "annuncia che il proprio Consiglio di Amministrazione ha respinto all'unanimità la proposta non sollecitata" presentata da Tether Investments "per l'acquisizione tutte le azioni di Juventus Football Club S.p.A. detenute da Exor. Exor ribadisce quanto già dichiarato più volte in precedenza, ovvero che non ha alcuna intenzione di cedere alcuna quota in Juventus a terzi, inclusa, ma non solo, la società salvadoregna Tether. Agi.it Juve, comunicato Exor: "Respinta l'offerta di Tether, pienamente impegnati nel club" - Il cda di Exor ha respinto all'unanimità la proposta di Tether relativa all'acquisizione di una partecipazione di controllo in Juventus. corrieredellosport.it

