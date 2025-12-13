Exor non molla la Juventus respinta l’offerta di Tether La famiglia Agnelli | Noi qui da oltre un secolo | non vendiamo a nessuno

Exor ha respinto l'offerta di Tether per l'acquisto delle sue quote della Juventus, confermando la volontà di mantenere il controllo del club. La famiglia Agnelli, che detiene la maggioranza, ribadisce con fermezza di non essere disposta a vendere, sottolineando la propria lunga storia di impegno nel club.

È un no secco quello di Exor all’ offerta di Tether di comprare le sue quote della Juventus. In una nota, la holding della famiglia Agnelli, che detiene la maggioranza del club bianconero, ha confermato che non c’è alcuna intenzione di vendere. «La Juventus è un club storico e di successo, di cui Exor e la famiglia Agnelli sono azionisti stabili e orgogliosi da oltre un secolo, e rimangono pienamente impegnati nel Club, supportando il suo nuovo team dirigenziale nell’esecuzione di una strategia chiara per ottenere risultati solidi sia dentro che fuori dal campo». L’offerta rispedita al mittente. Open.online

